MET (Meteorologisk institutt) varsler oransje fare for Sunndal og indre deler av Møre og Romsdal fra onsdag ettermiddag, til torsdag formiddag. Det er ventet vindkast på over orkan styrke i vårt område (30 - 39 m/s).

– Langs kysten ventes det vindkast opp mot 50 m/s. For å være mest mulig forberedt på situasjonen vil Sunndal kommune delta på møte med Statsforvalteren og MET i dag tirsdag. Vi ber innbyggerne sikre løse gjenstander, og holde seg innendørs om været slår til.

Klokka 15.50 kommer en oppdatering fra Sunndal kommune:

Etter møte med MET og andre beredskapsaktører ønsker vi å informere om følgende:

"Ingunn": sørvestlig vind (opp mot 40 m/s) fra onsdag morgen til torsdag kveld, lyn og torden kan forekomme. Grunnet vindretningen vil vi sannsynligvis ikke få ekstrem vind i Sunndal, men det det er fortsatt oransje farevarsel.

"Lillesøster" til Ingunn: MET informerer om at det i bakkant av Ingunn vil komme en hissig kaldfront, mulig polart fra nordvest. Dette er et nytt stormsenter som kan gi 25 - 30 cm snø i lavlandet på Nordmøre, over 50 cm snø i fjellet. Fronten vil komme inn torsdag kveld, og vare ut fredag, fronten vil gi vind i storm styrke i indre strøk. Det er nok dette lavtrykket som vil treffe Sunndal mest.

Det skriver Sunndal kommune i ei pressemelding.