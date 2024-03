Onsdag morgen publiserte Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) opplagstallene for andre halvår 2023.

Opplaget til norske aviser går tilbake med 0,5 prosent fra andre halvår 2022 til andre halvår 2023.

Tallene viser imidlertid at Driva fortsetter den fine veksten fra de siste årene, og avisa har nå totalt 4 223 abonnenter.

Det er 433 (+11,4) flere enn avisa hadde i andre halvår 2022.

– Vi ser en fortsatt fin utvikling. Vi gjør et nytt godt byks, også på opplagstall. Det er gledelig, og skyldes først og fremst at vi er en liten, men dyktig og dedikert gjeng, som er framme i skoa samtidig som vi evner å prioritere, sier en jublende glad redaktør, Tommy Fossum.

Onsdag holder Fossum foredrag for avisledere i Trondheim om Drivas reise.

Sterk digital vekst

Innsikts- og analyseansvarlig i MBL, Bente Håvimb, sier følgende om Drivas tall:

– I kategorien lokalaviser med mellom 4000 og 9999 i opplag, er Driva den som øker mest i prosent, og er samtidig blant de 10 avisene som øker mest i antall opplagsenheter (nr. 9).

Håvimb fortsetter:

– Driva er et godt eksempel på lokalaviser som lykkes godt med den digitale transformasjonen, og kan i andre halvår av 2023 vise til en heldigital økning på 33 prosent. Driva går også mindre tilbake på komplett enn resten av markedet.

For å sette tallene enda litt mer i perspektiv: i 2017 var Drivas opplagstall på 3025. Det betyr at avisa har økt med 1198 - snaue 40 prosent - på seks år.

Nådde målet

Da opplagstallene for andre halvår 2022 kom på samme tid i fjor, var Driva den avisen i Møre og Romsdal med størst vekst, både prosentvis og i rene tall. Da uttalte styreleder Ole Bjørner Loe Welde at Driva siktet mot et opplag på 4000.

Det målet er nå nådd, med god margin.

I antall opplagsenheter øker Sunnmørsposten mest i fylket fra andre halvår 2022 til andre halvår 2023, med 890 (+3,3%). Romsdals Budstikke er nummer to med 623 (+3,6%) og Driva nummer tre med 433 (+11,4).

Ser man på prosentvis vekst er ØyBlikk på Sunnmøre nummer én med 14,9% (opp fra 1 131 til 1 299), Driva nummer to med 11,4% og Nyss nummer tre med 5,5% økning.

I vår nærområde går Aura Avis opp 90 (2,98%) til 3 109 og Tidens Krav ned 326 til 12 059 (-2,63%).

Andre halvår 2023 Andre halvår 2022 Endring i opplag Andre halvår 2023 Andre halvår 2023 Andre halvår 2023 Andre halvår 2022 Andre halvår 2022 Andre halvår 2022 Avis Kategori Netto total Netto total Mot andre halvår 2022 Papir Digital Komplett Papir Digital Komplett Sunnmørsposten Lokalaviser 10000-34999 27915 27025 890 253 17585 10077 257 15077 11691 Romsdals Budstikke Lokalaviser 10000-34999 17750 17127 623 116 10462 7172 106 8895 8126 Tidens Krav Lokalaviser 10000-34999 12059 12385 -326 100 8473 3486 111 7196 5078 Møre-Nytt Lokalaviser 4000-9999 5156 5060 96 112 2649 2395 108 2285 2667 Vikebladet Vestposten Lokalaviser 4000-9999 4639 4576 63 96 2591 1952 95 2250 2231 Vestlandsnytt Lokalaviser 4000-9999 4595 4628 -33 101 2204 2290 141 1791 2696 Driva Lokalaviser 4000-9999 4223 3790 433 131 2539 1553 162 1912 1716 Nyss Lokalaviser 4000-9999 4174 3955 219 85 1705 2384 102 1221 2632 Åndalsnes Avis Lokalaviser under 4000 3529 3438 91 45 2015 1469 75 1603 1760 Aura Avis Lokalaviser under 4000 3109 3019 90 53 1824 1232 60 1570 1389 Møre Lokalaviser under 4000 3014 3045 -31 94 854 2066 110 677 2258 Bygdebladet Lokalaviser under 4000 2283 2298 -15 147 163 1973 159 2 2137 Nordre Lokalaviser under 4000 2021 1981 40 93 550 1378 101 414 1466 Synste Møre Lokalaviser under 4000 1989 1998 -9 37 192 1760 0 167 1831 Sulaposten Lokalaviser under 4000 1911 1858 53 121 154 1636 116 8 1734 VestnesAvisa Lokalaviser under 4000 1328 1399 -71 127 338 863 164 270 965 Øy-Blikk Lokalaviser under 4000 1299 1131 168 116 250 933 61 42 1028 Storfjordnytt Lokalaviser under 4000 1185 1287 -102 58 71 1056 67 115 1105 Midsundingen Lokalaviser under 4000 1000 1010 -10 139 147 714 47 152 811

– Lokaljournalistikken står sterkt

MBL melder at totalopplaget for norske aviser går tilbake med 0,5 prosent, mens det digitale opplaget øker med 9,5 prosent.

Regionavisene og de minste lokalavisene har opplagsvekst, mens alle andre kategorier går tilbake.

Komplett har en større nedgang enn tidligere, med 14 prosent, og papiropplaget går tilbake med 16 prosent fra andre halvår 2022 til andre halvår 2023.

– Stadig flere nordmenn foretrekker å få med seg nyheter digitalt, det ser vi nå resultatene av. Den digitale transformasjonen pågår fortsatt for fullt hos de mindre lokalavisene, og flere ser ut til å lykkes godt med denne overgangen. Regionavisene styrker seg både med økt opplag og flere lesere i perioden. Tallene viser at lokaljournalistikken står sterkt, og at lokal- og regionavisene er en viktig del av nordmenns hverdag, sier Randi S. Øgrey, adm.dir. i MBL til mediebedriftene.no.