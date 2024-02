Kontantkassa er en tilskuddordning som skal gjøre det mulig for alle barn og unge mellom 6 og 18 år delta i minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom.

– Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter, ikke bare idrett. Det kan gis tilskudd inntil 2 400 kroner per person pr år, skriver Marit Hjellmo, avdelingsleder idrett og friluftsliv i kulturtjenesten i en pressemelding.

Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person.

Sunndal kommune sin kontantkasse er på 600 000 kroner etter at Møre og Romsdal idrettskrets støttet ordningen med 100 000 kr. Dette kommer frem på kommunens egen nettside.

Krav til søker

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til, og vi ønsker at det er to personer tilknyttet barnet/ungdommen som går god for søknaden. Med dette menes det at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt eller lignende.

Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontantkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Kontantkassa er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.

Hvem kan søke (på vegne av barnet/ungdommen):

Det er laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen, etter vurdering av behov for søknad

Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke

Barnet eller familien kan ikke søke selv

Ordningen administreres av kulturtjenesten. Elektronisk søknadsskjema finner du her.