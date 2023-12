Lørdag kveld streames hele «Konsert mot kreft», som Vera Henriksen og Trond Hustad arrangerer i Bjørnsonhuset. Direktesendingen på rbnett er åpen for alle.

Billettene til veldedighetskonserten forsvant på få minutter, men her kan også de som ikke fikk sikret seg billett få med seg konserten til inntekt for kreftsaken. Direktesendingen – som starter litt før klokka 19.00 lørdag 30. desember – er åpen for alle.

Sendinga blir en profesjonell produksjon med sju kamera i regi av Jan Espen Ramstad og hans medarbeidere i Lyd & Sceneproduksjon. Både lyd og bilde vil holde tv-kvalitet.