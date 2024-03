– Jeg syntes det er veldig spennende å være den første sykepleier-traineen i Sunndal. Jeg fikk tilbudet da jeg jobbet på helsetunet fordi jeg ville utvide kompetansen min, men jeg ønsket også å prøve nye ting og få innsikt i hva som foregår i de andre avdelingene, og tenkte at dette er en perfekt måte å få prøvd masse forskjellig, forteller Anne Marie Jenstad, sykepleier-trainee ved Sunndal Helsetun.

Da årsturnusen endte i midten av desember, ble Jenstad og en annen sykepleier, offisielt kommunens første sykepleier–trainee. Kommunen håper at trainee-stillingene kan hjelpe med å løse rekrutteringsutfordringene og fange interessen til flere sykepleiere, og etterhvert også helsefagarbeidere.

– Vi håper at det er mye attraktivt ved å jobbe hos oss, og at trainee-stillingene kan være med på å belyse dette. Målet er å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere som ønsker å være her på sikt, sier Siril Hollingen, avdelingsleder ved avdeling D (somatisk langtidsavdeling) ved Sunndal Helsetun.

Jenstad derimot jobbet fast som sykepleier da hun søkte seg til å bli trainee.

– Før man låser seg til en avdeling, kan man finne det man har lyst til å prøve. Det som er skummelt er kanskje ikke like skummelt når du først får prøvd det. Som trainee skal jeg jobbe i alle de ulike typene avdeling over en lengre periode. Da jeg er ferdig kommer jeg derfor til å ha et sterkt innblikk i de ulike avdelingene, og få en forståelse av helse- og omsorgssektoren som helhet, samt heve kompetansen min som sykepleier

Trainee-stillinger blir ofte tilbudt i andre sektorer, men er et relativt nytt fenomen i den offentlige helse– og omsorgstjenesten. I dag er det et mindretall av kommuner i Norge som tilbyr slike stillinger i denne sektoren, selv om det blir mer og mer vanlig. Trainee-stillingene er en del av kommunens rekrutteringstiltak.

– Vi har sykepleiermangel i byer også, men den er ikke sånn som den er her. Jeg ser absolutt et behov for flere faste ansatte, og ikke bare sykepleiere, forteller Anne Marie Jenstad, sykepleier-trainee ved Sunndal Helsetun.

Gjennom trainee-programmet skal Jenstad jobbe som sykepleier i de fire ulike typene avdeling i helse– og omsorgstjenesten: somatisk, skjermet demens, korttids og hjemmesykepleie. Trainee-programmet varer i to år, som betyr at Jenstad skal jobbe i hver avdeling i seks måneder. Traineene vil få tett oppfølging gjennom hele perioden, og delta på kurs og hospiteringer i kommunen og andre steder.

Det eneste kravet for å søke seg til disse trainee-stillingene, er å ha fullført bachelorgraden som sykepleier.

– Jeg vet om et par kommuner som tilbyr dette fra før som sykehusene i Hamar og Lillehammer, men jeg hadde ikke hørt om tilbudet i Sunndal før jeg ble spurt om å søke selv. Det er ganske nytt, så jeg tror at det er mange som ikke vet om tilbudet, sier Jenstad.

Mer sårbare enn «resten av landet»

– Målet med trainee–stillingene er å beholde våre ansatte på sikt, og rekruttere nye faste ansatte. Vi ser absolutt et stort behov for dette. Sunndal har de samme utfordringene som resten av landet har, sier Hollingen.

Jenstad tenker likevel at de mindre kommunene som Sunndal er mer sårbare. Selv om hun opprinnelig er fra Sunndal selv, måtte Jenstad flytte ut av kommunen for å studere. Etter endt studie fortsatte hun å jobbe som sykepleier i Innlandet, der hun hadde hatt praksis.

– Mangel på sykepleiere har vi overalt, men jeg tror at vi er mer sårbare i en mindre kommune. Vi er færre folk generelt, og det er kanskje lite å ta av. Det er også lettere å tiltrekke seg flere folk til byene enn til mindre steder som Sunndal. Dersom de større kommunene i tillegg har en sykepleierskole, er det mange som blir igjen etter endt studie, noe som kan føre til at vi mister enda flere arbeidstakere i Sunndal, sier Jenstad.

Rekuttering av faste ansatte

– Når du har stillingen som sykepleier-trainee i Sunndal, er du fast ansatt i helse– og omsorgstjenesten. Etter endt traineeløp går den ansatte inn i sykepleierteam. Disse kommer til å ha en primæravdelingen, men skal også kunne rullere til de andre avdelingene ved behov, forteller Ragnhild L. Aarflot, rådgiver i helse- og omsorgstjenesten.

Helsetunet har ikke organisert seg med sykepleierteams tidligere.

– Vi ønsker at sykepleierne skal fokusere på sykepleier-oppgaver. Da må vi organisere de ressursene vi har slik at vi får gjort det vi skal gjøre, sier Jenstad.

For å avlaste sykepleiere og helsefagarbeiderne rekrutterer kommunen inn andre yrkesgrupper.

– Vi har blant annet rekruttert en velferdskoordinator og en fysioterapeut, sier Aarflot.

Siden ikke alle kommuner tilbyr dette programmet, tenker Jenstad at trainee-stillingene kan tiltrekke seg arbeidskraft utenfor Sunndal.

– Jeg tror det kan bli enklere å få sykepleiere hit. Det kan være andre som bare har jobbet i somatisk avdeling for eksempel, og som har lyst til å jobbe i andre deler av kommunen, og få mer erfaring. Som nyutdannet sykepleier finnes det mange jobbmuligheter, men man vet kanskje ikke hvilken retning man vil jobbe innen, sier Jenstad.

Det jobbes også mot å opprette stillinger for helsefagarbeider-trainees.

– Vi trenger flere helsefagarbeidere og kommer til å tilby dette så snart det er mulig, sier Hollingen.

– Åtte til ti uker praksis er for lite

– Gjennom studieløpet har jeg hatt praksis, men det varte kun i åtte–ti uker. Jeg syntes ikke at det er så mye tid, og skulle ønske vi hadde muligheten til å prøve mye mer. Åtte til ti uker er for lite, mener Jenstad.

Etter å ha jobbet ett år i Innlandet der hun studerte, ønsket hun seg vekk fra Brummunddal og tilbake til hjemkommunen.

– Det er her jeg har familie og alt er bra. Jeg liker også at man kan gå tur uansett hvor man peker nesa.

Da Jenstad flyttet tilbake til Sunndal i fjor sommer, ønsket hun å jobbe i hjemmesykepleie, slik hun hadde gjort i Innlandet. Stillingene kommunen tilbudte derimot, var ikke helt det hun hadde håpet. Det er hun veldig glad for i dag.

– Det var bare ledig stilling på somatisk avdeling. Før jeg begynte å jobbe der, hadde jeg et helt annet inntrykk av langtidsavdelingen. Jeg husker at alle sykepleierstudentene pratet om at det var den kjedeligste avdelingen, og at de heller ville jobbe på et sykehus. Selv var jeg innom somatisk under praksis, og ønsket ikke å jobbe der etter endt studie.

Likevel har Jenstad for lengst avskaffet seg de tidligere inntrykkene hun hadde.

– Jeg ønsket også å jobbe på sykehus før, men somatisk avdeling er ikke sånn jeg så for meg at det skulle være i det hele tatt. Folk er mye sykere på langtidsavdelingen enn de var før. Det er mange akutte hendelser, og vi får gjort mange sykepleier-oppgaver. Ja det er de samme pasientene, men det blir en spennende og hektisk hverdag.

– Gleder meg over alt jeg vil lære

Hittil har ikke sykepleier-traineen merket en tydelig overgang fra da hun var en «vanlig» sykepleier til hun ble en trainee, siden hun jobbet i den samme avdelingen fra før. Nå har hun et halvt år igjen før hun skal bytte avdeling.

– Det er såpass tidlig i løpet at jeg ikke har vært på noen hospiteringer eller kurs enda, men jeg gleder meg veldig til hospiteringene.

I prosjektet samarbeider helsetunet blant annet sammen med responssenteret i Kristiansund, Sunndal Medisinske senter og Molde sykehus.

Dersom trainee-opplegget viser seg å være et godt rekrutteringstiltak, vil kommunen fortsette å tilby slike stillinger i helse– og omsorgstjenesten.

– Jeg har en veldig sterk tro på trainee-opplegget, både som kompetanseheving og rekruttering. Det virker veldig spennende, og jeg gleder meg over alt jeg kommer til å lære, sier Jenstad.