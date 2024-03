Om få dager, nærmere bestemt torsdag 14. mars, åpner Aandahls en 428 kvadratmeter stor butikk i Alti Surnadal.

Butikken overtok lokalene etter Inc. som har flyttet til Fiskegården på Skei.

Aandahls er en kleskjede med avdelinger i Molde sentrum, på Amfi Roseby, Elnesvågen, Alti Vestnes, Alti Futura Kristiansund, Alti Storkaia Kristiansund, Ørsta og nå altså straks også i Surnadal.

Utdannet motekonsulent

Da Driva var innom ni dager før åpningen, var det hektisk aktivitet i butikken.

– Nå er det «alle mann til pumpene», men vi er godt i rute. Vi er ikke riktig ferdig med å legge gulv, og ellers gjenstår det å henge opp det som skal på veggene og legge inn varer. Vi får hjelp fra Molde, så det er mange som er i arbeid, sier Maren Aune Polden (32) som er ansatt som butikksjef.

Aune Polden er utdannet motekonsulent, og har alltid vært interessert i klær og mote. Mens hun bodde i Oslo jobbet hun på Boys of Europe, og i Surnadal har vi sett henne både hos Eurosko, Cubus, Floyd, Boots apotek og Svinvik Gard.

– Da stillingen dukket opp var det naturlig for meg å søke på jobben. Jeg trives veldig godt i butikkbransjen, og da særlig innen mote. Det er dette jeg brenner for, sier hun.

Aune Polden gleder seg stort til å vise fram det nye tilskuddet på Alti-senteret.

– Hos oss vil du få god service og bli møtt av blide ansatte. Aandahls har et godt utvalg klær til ungdommer og damer og herrer i alle aldre - til både hverdag og fest, sier hun.

HEKTISK INNSPURT: Kikki Edvardsson Moe (t.v.) og Maren Aune Polden er begge ansatt i full stilling hos Aandahls. Damene var i full sving da Driva var innom butikklokalene tirsdag ettermiddag. Foto: Mari Vattøy

I alle prisklasser

Aandahls fører blant annet merkene Calvin Klein, HUGO Boss, Love Lolita, Tommy Hilfiger, Neo Noir, BY ICE, Arnie Says, Superdry og Only & Sons.

– Vi har klær i alle prisklasser. Jeg er opptatt av at alle skal kunne finne seg noe å kjøpe, sier butikksjefen.

I tillegg til Aune Polden er Kikki Edvardsson Moe ansatt i full stilling. Mari Halset er tilkallingsvakt, og ei jente på 16 år og to gutter på 17 år er ansatt som ekstrahjelper.

– Vi er en bra gjeng som kommer til å få det artig sammen på jobb. Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med alle sammen, sier Aune Polden.

Butikksjefen er ikke i tvil om at det er plass til en ny klesbutikk i bygda.

– Jeg tenker at konkurranse er bra, og jeg har inntrykk av at surnadalingene gleder seg til at det kommer noe nytt og spennende i Alti-senteret, sier Aune Polden som ønsker alle hjertelig velkommen innom.