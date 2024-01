Det er meldt uvær onsdag og natt til torsdag med ekstremvær på rødt farenivå i ytre deler av Møre og Romsdal.

– For Sunndal er det oransje farevarsel, og vi ligger i utkanten av varslet ekstremvær. Det ventes lokalt svært kraftige vindkast på 30-39 m/s fra sør og sørvest, seinere en vestlig retning. Natt til torsdag og torsdag morgen vil vinden ligge på en nordvestlig retning, og det ventes betydelig snøfall. Torsdag formiddag vil vinden gradvis minke, skriver miljø- og beredskapsrådgiver Erik Forbregd Henriksen i pressemeldingen.

Henriksen i Sunndal kommune fortsetter:

– Vy har meldt at skoleskyss innstilles i Sunndal, og som følge av dette blir det stengte skoler onsdag. Foresatte vil få beskjed vedr alternativ undervisning. SFO vil være åpen hele dagen for 1.-4.trinn, for de som har behov. Kommuneledelsen har vurdert situasjonen tirsdag kveld og iverksetter ikke ytterligere tiltak. Situasjonen vurderes fortløpende onsdag og torsdag.