– Vedtaket går helt på tvers av nasjonale strategier, og nedleggelsen er ikke konsekvensutredet, sier Ståle Refstie i podkasten.

Nå vil han sjekke ut om vedtaket om å legge ned det eneste kollektivtilbudet til jernbanen på Nordmøre er lov.

– Sindige nordmøringer er ikke bare sinte og skuffet, folk er opprørte, over nedleggelsen. Jeg er i hvert fall forbanna nok til å stå på. Det er uforsvarlig å legge ned et slikt tilbud uten at det blir grundig vurdert, sier Refstie.

Ordføreren kommer også inn på kommunedirektør Randi Dyrnes' nylige oppsigelse.

Med i studio er også podcastprodusent og journalist Olena Horobets.

