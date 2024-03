Driva fikk, som eneste avis i Norge, hederlig omtale i kategorien Engasjementprisen da Polarisprisen 2023 ble delt ut tirsdag.

Olena Horobets, Tommy Fossum, Øystein Hjelle Bondhus, Mari Vattøy, Geir Forbregd og Gunhild Nyaas var nominert for satsingen «Flyktning i fremmed land». Der publiserte Driva en serie på 12 artikler - både på ukrainsk og norsk - på Ukrainas nasjonaldag 24. august 2023.

Sakene er skrevet av Drivas ukrainske medarbeider, Olena Horobets, og tar opp relevante spørsmål rundt integrering og utfordringene som følger med en betydelig tilstrømning av ukrainske flyktninger i regionen vår.

Og da det ble klart at Driva fikk hederlig omtale for satsingen - og at avisa var den eneste i Norge som nådde opp i denne kategorien - ble det full jubel i redaksjonen.

– Gledestårene rant på hele gjengen, sier redaktør Tommy Fossum, som selv følger daglig tett utviklingen i Ukraina.

Han overrakte blomster - i fargene til Ukrainas flagg - til en glad Olena Horobets, som laget sakene i prosjektet.

Juryens begrunnelse Vis mer ↓ Engasjementsprisen Denne redaksjonen ville bidra til å bygge broer og fremme inkludering. På kort tid hadde det kommet flere hundre ukrainske flyktninger til regionen. En ung ukrainsk kvinne ble tatt inn i redaksjonen som språkpraktikant. Etter hvert fant redaksjonen ut at hun kunne skrive artikler og lage podkaster. Til den ukrainske nasjonaldagen publiserte avisa tolv artikler på ukrainsk. Senere har tallet blitt langt over hundre artikler både på norsk og ukrainsk. Hederlig omtale går til redaksjonen i Driva ved Olena Horobets, Tommy Fossum, Gunhild Nyaas, Øystein Hjelle Bondhus, Mari Vattøy og Geir Forbregd for prosjektet “Flyktning i fremmed land”.

– Jeg har vanskelig for å tro at dette er virkelig. Jeg er rørt og takknemlig, uten tvil. Jeg er utrolig heldig som har denne fantastiske støtten fra Driva-teamet. Det er svært viktig for oss som ukrainsk samfunn å få denne muligheten til å fortelle våre historier, forklare hva som skjer i Ukraina, og hva vi går gjennom hver dag. På denne måten støtter vi Ukraina og ukrainerne som har funnet midlertidig ly her i Norge, sier Olena Horobets.

Her er noen av sakene Olena har skrevet:

Vakte nasjonal oppmerksomhet

Alle sakene Driva publiserte på ukrainsk ble lagt åpne og gratis på nett.

I tillegg viet Driva 10 sider av papiravisa 23. august – dagen før nasjonaldagen til Ukraina, en serie som selvfølgelig også var på framsida av avisa.

Sakene om Ukraina i forbindelse med nasjonaldagen skapte stort engasjement og ble godt lest. Prosjektet vakte også nasjonal oppmerksomhet, blant annet i fagbladet Journalisten.

– Vi har mange ukrainere integrert – eller på vei til å bli det – i våre dekningskommuner. Det må vi ta på alvor. Både ved å vise samfunnsansvar ved å knytte til oss en medarbeider fra Ukraina, og å skrive om dem og deres liv i Ukraina og livet her i Norge mens krigen pågår. Med dette prosjektet ønsket vi å anerkjenne dem – ved å vise at Driva skal være en avis også for dem, sier Fossum, som legger til at han er stolt av mer enn markeringen av Ukrainas nasjonaldag i august 2023.

– Jeg tror ikke det er mange lokalaviser i Skandinavia som har hatt et slikt fokus på ukrainere på flukt som oss. Tenk det, lille Driva med fem faste redaksjonelle medarbeidere. Det er faktisk mulig! Det er utrolig!

Svensk gigant vant

Den svenske avisgiganten Göteborgsposten vant Engasjementprisen for «Hennes namn var», som tar utgangspunkt i seks unge kvinner, som har levd i voldelige forhold og som ble funnet døde. Hvem var de seks kvinnene, og kunne livene deres vært reddet?

«Hennes namn var» inkluderer blant annet en serie artikler og en podkast med over en halv million avspillinger.

– Vi lever godt med å bli slått av en av Skandinavias største aviser, som ifølge Wikipedia har 675 ansatte. Vi er fem, smiler Driva-redaktør Tommy Fossum, og roser Olena Horobets og Driva-redaksjonen:

– Jeg er svært stolt av Olena og det hun har fått til – og det vi som redaksjon presterer sammen. Vi står støtt og samla om Ukraina–dekninga vår.

Under Polarisprisen 2022 gikk Driva helt til topps i kategorien «Nyhetspris Liten avis» for «Stormen Gyda»: