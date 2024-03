Driva er nominert for satsingen «Flyktning i fremmed land», der Driva publiserte en serie på 12 artikler - både på ukrainsk og norsk - på Ukrainas nasjonaldag 24. august 2023.

Sakene er skrevet av vår ukrainske journalist, Olena Horobets, og tar opp relevante spørsmål til integrering og utfordringene som følger med en betydelig tilstrømning av ukrainske flyktninger i regionen vår.

Alle sakene Driva publiserte på ukrainsk ble lagt åpne og gratis på nett.

I tillegg viet Driva 10 sider av papiravisa 23. august – dagen før nasjonaldagen – til Ukraina-prosjektet, som selvfølgelig også var på framsida av avisa.

Under Polarisprisen 2022 gikk Driva helt til topp i kategorien «Nyhetspris Liten avis» for «Stormen Gyda»:

Initiativtaker og Driva-redaktør Tommy Fossum er hoppende glad for nominasjonen.

– Det er kjempestas å bli nominert igjen etter at vi vant i fjor, og spesielt stas å bli nominert for akkurat dette, som viser at vi jobber for et bærekraftig og inkluderende samfunn, sier han, og fortsetter:

– Vi har mange ukrainere integrert i regionen vår, og med dette prosjektet ønsket vi å anerkjenne dem - ved å vise at Driva skal være en avis også for dem, sier redaktøren.

Han roser Olena Horobets, som har vært hjørnesteinen i arbeidet med artiklene.

– Olena har vært et friskt pust og en svært verdifull ressurs for oss siden hun begynte i Driva i juni i fjor. I løpet av tiden i avisa har hun skrevet over 150 saker, produsert et tosifret antall podkaster og skapt store mengder innhold i sosiale medier, sier Fossum.

Sakene om Ukraina i forbindelse med nasjonaldagen skapte stort engasjement og ble godt lest. Prosjektet vakte også nasjonal oppmerksomhet, blant annet i fagbladet Journalisten.

– Vi er stolte av initiativet og prosjektet, som vi ser på som en del av Drivas innsats for å bygge broer og fremme inkludering i det mangfoldige samfunnet vårt. Det er kjempegøy at det nå er lagt merke til i form av en nominasjon til Polarisprisen, sier redaktør Fossum.