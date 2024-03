Melby har det siste halve året gjennomført store investeringer. I driftsselskapet er det investert i mye nytt og moderne produksjonsutstyr. I eiendomsselskapet har de bygd nytt og moderne kontor og personalbygg.

Onsdag var det markering av at oppgraderingene var på plass.

– Vi er stolte av det vi har gjort her det siste halve året, sier Bjørn Melby.

Bjørn Melby har investert 10 millioner kroner i oppgraderinger og nytt bygg på Eide. Melby har stor tro på framtida. Foto: Knut Lillebakk

Klar for oppsving

Bygg- og anleggsbransjen har blitt rammet hardt av dyrtid og renteøkninger. Det hindrer ikke Melby i å satse hardt i Hustadvika. Nå har de brukt 10 millioner kroner på oppgraderingene på Eide.

– Jeg føler det er en krisemaksimering. Det går ikke dårlig med absolutt alle i bransjen, men uansett er det i dårlige tider man skal ruste seg for framtida. Det bygges altfor lite i Norge, og nå er vi klare for det oppsvinget som vil komme i bransjen.

Det nye administrasjonsbygget på Eide er tegnet av Sara Brubæk Bua fra Arkitektene bbw. Entreprenør var Angvik Grytnes fra Sunndalsøra. Foto: Knut Lillebakk

Melby Vis mer ↓ Melby Snekkerverksted grunnlagt i 1952 av Emil Melby, på hjemstedet hans i Eide.

Bjørn Melby startet å jobbe sammen med sin far i 1974, før han i 1980 tok over som eier og daglig leder.

I 1986 ble produksjonen spesialisert mot trapper og trappeløsninger, slik vi kjenner Melby i dag.

Talgø-konsernet kom inn som største eier fra 1. januar 2021.

Som eneste eksportør av trapper i Norge vant Melby sin første pris i Treppen des Jahres i 2014, og har siden hentet hjem priser i flere kategorier.

Melby hadde en omsetning på rundt 35 millioner kroner i 2022. Slik var det også i 2023, ifølge daglig leder Bjørn Melby.

– Vi greide å opprettholde omsetningen i 2023 på tross av alt vi holdt på med rundt. Vi har flyttet maskiner, hatt opplæring i nye maskiner og markedet har hatt en kraftig dupp. Det har gått litt utover resultatet, men vi har laget ei plattform som er bra for framtida.

Rekruttering

Bedriften har i dag 21 ansatte. 19 av dem er på Eide, mens de har én ansatt i Oslo og én i Tyskland.

– Gode fasiliteter og godt utstyr gjør det lettere å rekruttere. At ting er på stell har mye å si. Vi har kanskje investert mer enn vi har behov for, men alle som jobber her er veldig fornøyde med det vi har gjort. Skal vi lage et bra produkt, må vi ha det trivelig rundt oss også, sier Melby.

Han peker på flere ting når han har tro på framtida for bedriften.

– Vi har fått innpass hos dem som har litt mer penger og ikke er like påvirket av dyrtiden. Og det bygges stadig flere bygg i massivtre. Vi har også kommet bra inn i dette markedet, og skal fortsette å utvikle flere trapper til offentlige bygg.

Rosende ord

Flere var tilstede for å markere oppgraderingen hos Melby. Både bransjefolk, maskinprodusenter, bank, Innovasjon Norge, entreprenør og ordfører hyllet Melby for arbeidet.

– Jeg er utrolig imponert over det som skjer hos Melby. Bedriften betyr utrolig mye for kommunen, sa ordfører Nils Christian Harnes under markeringen.

Ordfører Nils Christian Harnes med blomster til Bjørn Melby. Foto: Knut Lillebakk

Det nye produksjonsutstyr inneholder blant annet den fjerde maskina bedriften har kjøpt fra C. Dahm Maskinforretning siden 1992.

– Melby er referansen for alle, og har blitt et begrep i trappebransjen, sa daglig leder og eier i C. Dahm Maskinforretning, Einar Børs.