TVILAR: – Ein god kartleggjar er ikkje den som søkjer den absolutte sanninga, men ein tvilar som ser at livet har mange sider, seier Yngve Rekdal. Her avbilda i 2022 i Kvanndalen i Voss på den aller siste kartleggingsdagen hans. Foto: Michael Angeloff, NIBIO

Gir seg etter 25 000 kilometer: – Kampen om utmarka vil hardne til

Etter flere tiår år som forkjempar for norske utmarksressursar, går sunndalingen Yngve Rekdal no av med pensjon. Men engasjementet for norsk utmark og beitenæring tar han med seg vidare.