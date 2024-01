Det skriver kommunen på sine egne Facebook-sider.

– Varslingstjenesten Varsom, og Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for flom og mye regn, i tillegg er det ventet faregrad 4, stor snøskredfare i morgen, lørdag. Vi ber derfor om at man unngår ferdsel i utsatte områder som Oreiman, Fagerhaugan og andre lignende områder. Sunndal kommune vil gjøre nødvendige forberedelser for været som er meldt. Oppfordrer til oppsyn med egen eiendom. Vi viser ellers til https://www.varsom.no og https://www.yr.no/nb for mer informasjon og oppdatert varsel, skriver kommunen i Facebook-innlegget: