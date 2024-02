De første ukrainerne som kom hit, hadde ikke tenkt på å bygge seg et nytt liv, men forventet å kunne reise hjem i ferd. På bilde: Gunnar Ulfsnes og Vita Atamanchuk (til venstre) sammen med Yevhenia, Vitas sønn Ivan samt Vitas søster Oksana, niese Vlada og mamma Vira. Foto: MAGNUS ROTÅS/ARKIV

Uten å pakke ut bagasjen: De første ukrainske flyktningene etter to år i Norge

For to år siden dukket de første ukrainske flyktningene opp på dørstokken til sunndalingene, utslitte og redde. Lokalbefolkningen tok imot nære og fjerne slektninger, venner og helt fremmede. Fra å være en virtuell krig på TV, fikk Russlands forræderske invasjon av Ukraina trekk av virkelighet med historier fra mennesker som bor ved siden av eller under samme tak som deg.