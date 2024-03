I midten av februar spilte Grøa sin første seniorkamp på 25 år da de slo 6. divisjonskollega Kvass/Ulvungen 2–1 etter to mål av Tor Erik Torske. Det nystartede mannskapet, der Erik Ruud Ramsli er spillende trener, fulgte opp med 9–0-seier over et annet lokalt lag de møter i serien: Øksendal.

Onsdag var det duket for ny kamp mellom Grøa og Kvass/Ulvungen, og som den første kampen ble også dette oppgjøret svært jevnt.

Etter 12 minutter prikket Grøa-indreløper Øystein Reiten gjennom Kristian Tvedt, som sendte comeback-laget opp i føringen.

Da rundt halvtimen var spilt kom utligningen etter en Kvass/Ulvungen-kontring. Christoffer Sundby stod for forarbeidet og fant Bjørn Ørsund inne foran mål. Han spilte uselvisk videre til Isak Henriksen, som alene med keeper satte inn 1–1.

Dermed stod det uavgjort til pause.

Drøyt 10 minutter ut i andre omgang fikk Kvass/Ulvungen frispark fra 18 meter, og når man har Kristoffer Ansnes på laget bruker det å være farlig. Ansnes, som har en av kretsens beste venstrebein, skrudde ballen forbi muren og i mål til 2–1.

Flere mål ble det ikke i kampen, og dermed fikk Kvass/Ulvungen revansje for tapet med samme sifre for en snau måned siden.

Kvass/Ulvungen trener Henrik Hustad var en fornøyd mann etter kampen.

– Det var en ny, jevn kamp, men alt i alt synes jeg vi vinner fortjent. Det var veldig bra gjennomført av samtlige, og vi viser stor ro med kula og er tålmodige i oppbyggingsfasen. Det var rett og slett en god kamp av oss.

Som vanlig på 6. divisjonsnivå manglet begge lag en del spillere. Kvass/Ulvungen manglet Jonas Johnsen Johansen, Dag Jakobsen, Masood Shamohammad og spillende trener Hustad. For Grøa stod blant annet Tor Erik Torske over med en strekk, mens også profiler som Ståle Rønningen og Erling Fredriksen manglet.

Siden forrige møte hadde det nystartede laget forsterket med Vegard Furu Øie, Christian Danielsen, Kevin Lågeide og Are Olsen.

Grøa-trener Erik Ruud Ramsli deler Hustads oppfatning av at det var jevn kamp.

– Vi var bedre den første gangen vi møttes. Strukturen vår var dårligere nå, så det må rettes på. Likevel skaper vi en del store sjanser, men uttellingen er litt dårlig. Så var det en del som måtte ut, og når det blir en del rokeringer blir det fort litt rotete, sier Ruud Ramsli.