Lørdag 18. november er det duket for den første av to opprykkskvalifiseringskamper til 3. divisjon. Surnadal tar turen til Moa ved Ålesund for å møte Herd, som vant 4. divisjon på Sunnmøre.

Den kampen kan du se direkte på driva.no. Kampstart i Herd-Surnadal er klokka 14.00.

Kampen sendes i samarbeid med produsent Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og rettighetshaver Amedia.

Vi sender også returkampen i Surnadal lørdag 25. november direkte.

– Vi er svært glade for at vi kan sende disse kampene på driva.no, komenterer redaktør Tommy Fossum.

Kommentator der er Jens Olav Moe, mens Hanne Fleischer står for foto.

Sammenlagtvinneren av de to oppgjørene rykker opp til neste års 3. divisjon.