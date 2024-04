Abraham Johnny - Eide og Omegn

Ble Eide og Omegns toppscorer etter overgangen fra Molde 3 og 5. divisjon. God både på midtbanen og i angrepet i fjor. Spiller for Gneist i 2024.

– For min del er han årets gjennombrudd. Jeg var ganske skeptisk til hvordan han kom til å takle nivået. Han bøttet inn mål i femte og det er et steg opp til fjerde, men han passet ypperlig inn i Eide-laget. Jeg vil nesten dra det så langt som å si at det er sesongens signering. Han scoret mer enn Ruben Slutås Toven, og den så jeg ikke helt komme. Det er imponerende, og det kan fort være at han hadde hatt noe å gjøre både ett og to nivå over.

Foto: Øystein Hjelle Bondhus