Driva har lang tradisjon for å følge lokalfotballen tett, og 2024-sesongen blir absolutt ikke noe unntak.

Som et ledd i avisas fotballsatsing kan Drivas lesere nå nemlig nyte godt av en flunkende ny investering i NTBs fotballrobot-løsning.

Rent konkret betyr det at du, som leser, i løpet av året vil kunne lese over 600 saker fra lokale lags kamper.

Lurer du på hvordan det har gått med lagene fra 13 år og oppover fra Surnadal, Sunndal, Eidsvåg, Eresfjord/Vistdal, Rindal, Valsøyfjord/Halsa, Kvass/Ulvungen, Grøa, Søya, Øksendal eller Tingvoll?

På driva.no får du svaret!

Og enda bedre: du kan selv velge om du vil følge alle de nevnte, eller om vil velge ut dine favorittlag, -klubber eller -ligaer.

Sakene fra fotballroboten ligger høyt oppe på framsida på driva.no, og er i utgangspunktet skrevet av KI (kunstig intelligens), basert på informasjon fra fotball.no. Sakene kontrolleres av Driva-redaksjonen.

Finner du ikke «din» kamp i saken, så bruk pila til høyre i artikkelen og bla deg bakover.

Driva-gjengen, her representert ved Øystein Hjelle Bondhus (f.v.), Julie-Kristin Scharff, Mari Vattøy, Tommy Fossum og Rigmor Wang, utvider lokalfotballsatsingen med over 600 flere saker i 2024. Foto: ANASTASIIA_ER

Fotballroboten blir et verdifullt supplement til avisas allerede gode og brede fotballdekning, som også inkluderer lokalfotballpodkasten Opp med praten.

Opp med praten er godt i gang med sin fjerde sesong, og i disse dager passerer den populære podkasten 50 000 avspillinger. Her får du høre engasjerte gjester i samtale med podkastvert Øystein Hjelle Bondhus. Drivas redaksjonssjef og sportssjef er sentral i avisas fotballsatsing, og har selv erfaring fra å starte- og drive egen klubb i Oslo, samt fra roller som blant annet daglig leder, trener og lagleder i lokalfotballen.

Og Drivas podkaster, de publiseres selvfølgelig alltid helt gratis for alle som er innom driva.no.

– Lokalfotballen står sterkt i Driva-distriktet, og alle kjenner noen som er involvert i fotballen - enten det er som spiller, trener, frivillige ildsjeler eller rett og slett ivrig publikummer. Derfor vil vi i Driva gi leserne og lytterne våre en knakende god og fyldig dekning, gjennom både egenproduserte intervjuer og reportasjer, over 600 fotballrobotsaker og vår egen podkast, sier Øystein Hjelle Bondhus.

Han fortsetter:

– Med denne utvidede satsingen får leserne våre servert ferskt og godt stoff fra både seniorfotballen, alle ungdomslagene og lokale cuper, der fokuset er på barnefotball og idrettsglede. Så nå kan du følge lokalfotballen tettere enn noen gang.

For at fotballrobotsakene og fotballdekninga til Driva skal være best mulig, ønsker vi oss et enda tettere samarbeid med lokale lag og klubber.

Har du et lagbilde av et lag du ser vi mangler, eller mer utfyllende informasjon om en kamp? Eller går du kanskje med en liten fotballjournalist i magen, og kunne tenke deg å skrive noen linjer fra kamper du er på?

Send en mail til Øystein Hjelle Bondhus på oystein.bondhus(a)driva.no.